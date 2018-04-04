Спрыгнувший с моста мужчина спасся сам

Полиция сообщает, что в 18.57 ч. была получена информация о том, что со Жверинского моста спрыгнул мужчина, и его уносит течение.

Мужчина лет 35 из воды выбрался сам, помощь спасателей ему не потребовалась.

Мужчина жив и здоров.