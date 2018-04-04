Спрыгнувший с моста мужчина спасся сам

3 апреля в Вильнюсе со Жверинского моста спрыгнул мужчина. Выяснилось, что потом он сам выбрался из воды. Течение донесло его до моста Любарто.
Полиция сообщает, что в 18.57 ч. была получена информация о том, что со Жверинского моста спрыгнул мужчина, и его уносит течение.
Мужчина лет 35 из воды выбрался сам, помощь спасателей ему не потребовалась.
Мужчина жив и здоров.
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