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В Каунасе задержан специалист ВВС. Полиция сообщила, что мужчина применял насилие в отношении женщины.
Специалист ВВС избил женщину дома в Каунасе: пьяный мужчина под стражей
© DELFI / Domantas Pipas

29 ноября, около 0.25, в Каунасе, дома, во время конфликта пьяный (1,34 пром.) мужчина (1980 г.р.) применил насилие в отношении женщины (1990 г.р.), которая из-за причиненной физической боли к медикам не обратилась.

Задержан мужчина (специалист ВВС).

Начато досудебное расследование.

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