Специалист ВВС избил женщину дома в Каунасе: пьяный мужчина под стражей

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В Каунасе задержан специалист ВВС. Полиция сообщила, что мужчина применял насилие в отношении женщины.
29 ноября, около 0.25, в Каунасе, дома, во время конфликта пьяный (1,34 пром.) мужчина (1980 г.р.) применил насилие в отношении женщины (1990 г.р.), которая из-за причиненной физической боли к медикам не обратилась.
Задержан мужчина (специалист ВВС).
Начато досудебное расследование.
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