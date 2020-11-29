Специалист ВВС избил женщину дома в Каунасе: пьяный мужчина под стражей

29 ноября, около 0.25, в Каунасе, дома, во время конфликта пьяный (1,34 пром.) мужчина (1980 г.р.) применил насилие в отношении женщины (1990 г.р.), которая из-за причиненной физической боли к медикам не обратилась.

Задержан мужчина (специалист ВВС).

Начато досудебное расследование.