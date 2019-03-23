Спасенный из горящего грузовика водитель: все произошло мгновенно

В 00.29 по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Вильнюсе на проспекте Пилайтес горит грузовик.
На место происшествия выехали врачи скорой помощи, пожарные-спасатели и полиция.
В оказании медицинской помощи для водителя не было необходимости. Он сказал, что во время движения по проспекту из капота внезапно вырвалось открытое пламя. Мужчина смог остановиться и выпрыгнуть из кабины. Уже через минуту пламя пробралось внутрь кабины.
Водитель перевозил мебель. Прибывшие на место пожарные смогли спасти довольно легковоспламеняющийся груз, а кабина грузовика полностью сгорела.
Причина возникновения пожара расследуется.
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