Спасенный из горящего грузовика водитель: все произошло мгновенно

В 00.29 по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Вильнюсе на проспекте Пилайтес горит грузовик.

На место происшествия выехали врачи скорой помощи, пожарные-спасатели и полиция.

В оказании медицинской помощи для водителя не было необходимости. Он сказал, что во время движения по проспекту из капота внезапно вырвалось открытое пламя. Мужчина смог остановиться и выпрыгнуть из кабины. Уже через минуту пламя пробралось внутрь кабины.

Водитель перевозил мебель. Прибывшие на место пожарные смогли спасти довольно легковоспламеняющийся груз, а кабина грузовика полностью сгорела.

Причина возникновения пожара расследуется.