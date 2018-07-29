По данным Отдела координирования ситуаций, ближе всего к месту происшествия находились пожарные-спасатели Плунгеского района, но у них нет необходимого оснащения и водолазов.

О несчастье сообщили в 22.21 ч., пожарные-спасатели приехали примерно через 20 минут. По сведениям Отдела координирования ситуаций, спасателей никто не встретил, им самим пришлось искать место, где произошло несчастье.

Находившийся на месте происшествия оператор портала DELFI Ринатас сообщил, что пожарные-спасатели не могли начать поиски человека.

Ринатас подтвердил, что у спасателей не было ни лодки, ни фонаря.

Выпавшего из лодки человека искали отдыхающие. Спасатели практически ничем не могли помочь. Вскоре на место происшествия приехала и скорая помощь.

Очевидцы утверждают, что человек утонул, но ни врачи, ни спасатели этого подтвердить не могут, поскольку тело не найдено.