О том, что сотрудникам службы подозреваемый предлагал "договориться", на пресс-конференции упомянули сами прокуроры.
"Во время задержания он пытался уничтожить свой мобильный телефон, разбил планшет. Кроме того, получены данные, что, возможно, была попытка "договориться" с сотрудниками, чтобы не фиксировали найденные во время обыска вещи", – сказал прокурор Каунасской окружной прокуратуры Марюс Венскунас.
По сведениям DELFI, подозреваемый предлагал взять деньги, а в протоколе указать, что ничего не было найдено.
Журналист DELFI спросил у главы Каунасской окружной прокуратуры Дарюса Валкавичюса, на самом ли деле имела место попытка подкупа должностных лиц, он сказал, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть. По словам Валкавичюса, нужно уточнить полученную информацию.
На вопрос, означает ли это, что взятку предлагали сотрудникам СРФП, Валкавичюс, не ответил, но и не отрицал эту информацию.
Организатора "теневой" деятельности дополнительно привлекут к ответственности за попытку подкупа должностных лиц. Ему также грозит ответственность за сопротивление стражам порядка. Подозреваемый находится в КПЗ.
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