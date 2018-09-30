Вильнюсская полиция 29 сентября утром выезжала по вызову в бар, где произошла драка. Драку учинил сотрудник Департамента охраны руководства.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Полиция сообщает, что 29 сентября, в 9.15 ч. в Вильнюсе, в баре на ул. Этмону, во время конфликта, сотрудник ДОР Р.Й. (1969 г.р.) избил охранника (1970 г.р.).

Подозреваемый задержан. Он устроил драку не в служебное время. Проверяться на трезвость он отказался. За агрессивное поведение и отказ от проверки на трезвость его закрыли в КПЗ.

Начато расследование. Это не первый случай, когда сотрудник ДОР ввязывается в драку.

DELFI напоминает, что в декабре 2016 г. в Вильнюсе пьяный сотрудник ДОР Артурас Багдонайтис на улице ввязался в конфликт с с начальником Комиссариата полиции Шальчининкского округа Сигитасом Урбонасом.

Багдонас после этого был уволен со службы. В свое время Багдонас охранял президента Валдаса Адамкуса. Потом в его обязанности входила охрана тогдашнего премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В кострище обнаружили обгоревшее тело женщины (2)

Полиция Вильнюсского района расследует жуткое...

Сотрудника Департамента охраны руководства подозревают в избиении охранника

Вильнюсская полиция 29 сентября утром выезжала по...

ДТП в Вильнюсском районе: погибли три человека

В Вильнюсском районе 29 сентября вечером в течение...

В Мажейкяй обнаружено тело молодого человека (4)

28 сентября вечером в Мажейкяй в полицию сообщили о том,...

Море отдало еще одно тело, вероятно, это тело пропавшего капитана яхты

Клайпедская полиция 29 сентября вечером обратилась за...

TOP новостей

Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (38)

Всем известно, что существует немало маркетинговых...

Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (128)

Почетный председатель партии Союз...

После мрачных выходных вернется теплая погода

Ближайшие дни в Литве не будут очень приятными: по...

В Занавикском округе Литвы выбирают депутата

30 сентября в Занавикском одномандатном округе Литвы...

Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших

В Индонезии более 800 человек погибли в результате...