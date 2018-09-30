Сотрудника Департамента охраны руководства подозревают в избиении охранника

Полиция сообщает, что 29 сентября, в 9.15 ч. в Вильнюсе, в баре на ул. Этмону, во время конфликта, сотрудник ДОР Р.Й. (1969 г.р.) избил охранника (1970 г.р.).

Подозреваемый задержан. Он устроил драку не в служебное время. Проверяться на трезвость он отказался. За агрессивное поведение и отказ от проверки на трезвость его закрыли в КПЗ.

Начато расследование. Это не первый случай, когда сотрудник ДОР ввязывается в драку.

DELFI напоминает, что в декабре 2016 г. в Вильнюсе пьяный сотрудник ДОР Артурас Багдонайтис на улице ввязался в конфликт с с начальником Комиссариата полиции Шальчининкского округа Сигитасом Урбонасом.

Багдонас после этого был уволен со службы. В свое время Багдонас охранял президента Валдаса Адамкуса. Потом в его обязанности входила охрана тогдашнего премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса.