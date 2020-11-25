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В среду утром в Санкт-Петербурге сотрудник консульства Литвы сбил пешехода. Водитель не заметил ни пешеходный переход, ни женщину на нём, пишет "Фонтанка".
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Эту информацию подтвердила BNS представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. По ее словам, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в темное время суток, сотрудник консульства следовал на допустимой скорости и был трезв.

"Полиция начала расследование, а работник очень сожалеет о произошедшем несчастном случае", – сообщила BNS Р. Якилайтене.

Момент столкновения попал на видео. Женщина дошла почти до середины дороги, когда к "зебре" приблизился "Вольво". Судя по записи, водитель решил проехать перед носом пешехода, а та, заметив машину, дёрнулась и бросилась вперёд.

От удара женщина перелетела через капот. Водитель, похоже, дожидался приезда скорой рядом с ней. ДТП произошло незадолго до девяти утра на пересечении Кронверкского и Зверинской. По данным "Фонтанки", это мог быть советник-посланник миссии Эрнестас Мицкус. В консульстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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