Эту информацию подтвердила BNS представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. По ее словам, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в темное время суток, сотрудник консульства следовал на допустимой скорости и был трезв.
"Полиция начала расследование, а работник очень сожалеет о произошедшем несчастном случае", – сообщила BNS Р. Якилайтене.
Момент столкновения попал на видео. Женщина дошла почти до середины дороги, когда к "зебре" приблизился "Вольво". Судя по записи, водитель решил проехать перед носом пешехода, а та, заметив машину, дёрнулась и бросилась вперёд.
От удара женщина перелетела через капот. Водитель, похоже, дожидался приезда скорой рядом с ней. ДТП произошло незадолго до девяти утра на пересечении Кронверкского и Зверинской. По данным "Фонтанки", это мог быть советник-посланник миссии Эрнестас Мицкус. В консульстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
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