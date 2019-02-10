Сотрудник Департамента охраны руководства избил жену

9 февраля, около 16 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, во время семейного конфликта, трезвый сотрудник Департамента охраны руководства В.М. (1984 г.р.) избил свою жену (1984 г.р.).