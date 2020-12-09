Сотрудница полиции поймала "колючего" нарушителя и поселила его в своем сарае

"Сотрудница полиции заметила медленно шедшего о дороге ежа, которого мог сбить автомобиль. Поскольку на улице было холодно, еж с удовольствием устроился на коленях у сотрудницы полиции, а сейчас живет у нее в сарае, где сможет в безопасности провести всю зиму", – сказано на странице Паневежской полиции в фейсбуке.