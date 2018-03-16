16 марта, в 14.54 ч., по Единому номеру помощи 112 из Клайпеды позвонил мужчина и сообщил, что "на воздух" взлетит компания Sergel, занимающаяся взысканием долгов, офис который находится в Вильнюсе, на ул. Швитригайлос.
© DELFI / Domantas Pipas

В 15.22 ч. был введен план "Щит".

Информация о бомбе не подтвердилась. В 16.05 ч. план "Щит" отозвали.

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