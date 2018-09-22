20 сентября, в 15.20 ч., было замечено, что в Вильнюсе, на ул. Гарюну, с автомобильной стоянки был угнан автомобиль Porsche Carrera (зарегистрированный во Франции), 2015 г.в.
По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 90 000 евро.
В Балтийском море потерпела крушение яхта, капитан погиб ищут еще одного человека (1)
22 сентября в Клайпеде спасатели спешили на помощь...
Убийство в Швенченском районе: обнаружено тело женщины
Департамент полиции информировал, что в Швенченском...
Со стоянки в Гарюнай угнали дорогой Porsche (6)
Департамент полиции информировал, что 20 сентября было...
Жуткое ДТП на дороге Паневежис-Шяуляй: предполагают, что виновник был пьян
21 сентября вечером на дороге Паневежис - Шяуляй ,...
Число погибших при крушении парома в Танзании резко возросло
Число погибших в результате крушения пассажирского...
TOP новостей
LIVE / Папа римский Франциск обратился к жителям Литвы (43)
22 сентября в Международном вильнюсском аэропорту...
Встреча с папой укрепит веру литовцев, заявила президент Грибаускайте (17)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила...
Тысячи людей собрались у Острой брамы для молитвы с папой римским (3)
Тысячи людей собрались в субботу после обеда на...
Исследователь истории Вильнюса: советский период как противоположность покойнику – о нём либо ничего, либо плохо (139)
О советском периоде в том числе и как о наследии...
Экономисты оценили идею возвращения лита: это нанесет ущерб имиджу Литвы (111)
По данным Центробанка Литвы , жители страны до сих пор...