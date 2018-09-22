Департамент полиции информировал, что 20 сентября было замечено , что со стоянки для машин в Гарюнай угнали дорогой автомобиль Porsche.
© Shutterstock nuotr.

20 сентября, в 15.20 ч., было замечено, что в Вильнюсе, на ул. Гарюну, с автомобильной стоянки был угнан автомобиль Porsche Carrera (зарегистрированный во Франции), 2015 г.в.

По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 90 000 евро.

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