20 сентября, в 15.20 ч., было замечено, что в Вильнюсе, на ул. Гарюну, с автомобильной стоянки был угнан автомобиль Porsche Carrera (зарегистрированный во Франции), 2015 г.в.

По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 90 000 евро.