Департамент полиции сообщил, что в Каунасе был угнан автомобиль BMW.
© DELFI / Ainis Gurevičius

26 июля около 11.30 со стоянки супермаркета в Каунасе по ул. Исландиёс был похищен BMW 320i xDrive (сделанный в 2017 году).

Сумма ущерба - 70 000 евро.

Инцидент расследуется.

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