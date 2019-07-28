Департамент полиции сообщил, что в Каунасе был угнан автомобиль BMW.
26 июля около 11.30 со стоянки супермаркета в Каунасе по ул. Исландиёс был похищен BMW 320i xDrive (сделанный в 2017 году).
Сумма ущерба - 70 000 евро.
Инцидент расследуется.
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