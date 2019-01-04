"Конкретный инвентарь, конкретное оборудование уже найдено, установлены и причастные лица", — заявил пресс-секретарь Минобороны Каспарс Галкинс.

Поскольку следствие еще продолжается, в Министерстве не стали раскрывать подробности дела: сколько приборов пропало, сколько нашлось, а также какова сумма причиненного ущерба. Однако Галкинс подтвердил, что в числе подозреваемых представители вооруженных сил.

В распоряжении Латвийского телевидения имеется информация о том, что в связи с расследованием от работы отстранены несколько должностных лиц. Известно также, что командир Службы снабжения Каспарс Здановскис свою должность пока не потерял.

В свою очередь министр обороны Раймондс Бергманис, комментируя ЧП, заявил, что "в жизни случается всякое" и добавил, что выскажет свою позицию после завершения расследования.

По данным, имеющимся в распоряжении ЛТВ, приборы ночного видения, похищенные со складов НВС, могли продавать через Интернет.