В Утенском районе воры забрались на склад магазина Aibė. По данным полиции, они украли 21 мешок тары.
© DELFI / Josvydas Elinskas

В среду, в 8 ч., было замечено, что воры пробрались на склад магазина Aibė в Утенском районе, в деревне Юкненай, на ул. Антанаса и Мотеюса Мишкинисов и украли 21 мешок тары.

Нанесен ущерб на сумму 302 евро.

Начато расследование.

ЧП и криминал

Со склада магазина Aibė воры унесли 21 мешок тары (2)

В Утенском районе воры забрались на склад магазина Aibė....

В Клайпеде грабитель ранил мужчину и сбежал с дамской сумкой (3)

Департамент полиции Литвы информировал, что в Клайпеде...

В Вильнюсском торговом центре задержан молодой человек, у которого были наркотики (1)

В Вильнюсе был задержан молодой человек, у которого, как...

В Клайпеде женщина сбила двоих малолетних детей (3)

26 ноября, в 15.30 ч., на Шилутском шоссе, в Клайпеде, за...

Конфликт между заключенными в Правенишкес: двое мужчин доставлены в больницу (1)

23 ноября Департамент тюрем сообщил, что криминальная...

TOP новостей

Европарламент призывает Россию закрыть дело на литовских судей и прокуроров (23)

Европейский парламент в четверг призвал Россию...

Литовские перевозчики не успокаиваются: планируют отказаться от деятельности или переносить бизнес

Литовские перевозчики уверяют, что постановление...

В Литве утверждают новые цены: газ подешевеет, электричество подорожает (63)

Государственная служба регулирования энергетики...

Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких

У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса –...

Полиция Каунаса: мечеть и синагогу разгромили одни и те же подростки (3)

Полиция Каунасского уезда сообщила в четверг, что одни...