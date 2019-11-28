В среду, в 8 ч., было замечено, что воры пробрались на склад магазина Aibė в Утенском районе, в деревне Юкненай, на ул. Антанаса и Мотеюса Мишкинисов и украли 21 мешок тары.

Нанесен ущерб на сумму 302 евро.

Начато расследование.