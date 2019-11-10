СМИ: около Каунасской клиники обнаружено тело мужчины

9 ноября вечером из окна 5 этажа, где находится отделение неврологии Каунасской клиники, вероятно, выпрыгнул 60-летний мужчина, сообщает портал kaunas.kasvyksta.lt.
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Полиция подтвердила, что информация о происшествии поступила в 18.12 ч.

Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Выясняют, что это было - несчастный случай или самоубийство.

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