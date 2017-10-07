Их главарь был осужден. Однако осквернения могил продолжаются. Последний такой случай был зафиксирован на прошлой неделе на Яунциемском кладбище в Риге, сообщает программа "Личное дело" на латвийском канале LTV7.
Департамент жилья и среды Рижской думы за последние несколько лет зафиксировал около 30 случаев, когда могилы раскапывались без определенной цели, такой как вандализм или кражи.
"В прошлом году много случаев было. В основном это Первое лесное кладбище, Саркандаугава", — рассказал "Личному делу" глава департамента жилья и среды Рижской думы Анатолий Алексеенко.
В августе 2015 года полиция возбудила уголовные дела по этим фактам и начала расследование, в ходе которого выяснилось, что преступников интересуют черепа покойников. По словам бывшей главы отдела Криминальной полиции Курземского района Риги, ныне руководителя отдела Криминальной полиции Саласпилсского участка Госполиции Лены Кейны-Каштальяны, раскапывались, как правило, старые могилы. "Это могилы умерших в период с 1910 по 1941 год. Злоумышленников интересовали люди конкретной веры. Старообрядцы", — рассказала Лена Кейне-Каштальяна.
Оперативники дежурили на кладбище Лачупес в Риге в течение 14 суток. И в одну из ночей увидели следующую картину возле раскопанной могилы молодые люди при свечах вызывали какого-то духа. На месте задержали трех человек, среди которых был один несовершеннолетний и девушка. Организатором группы признали 22-летнего парня с высшим образованием. Все задержанные были из благополучных семей. По месту жительства у организатора преступления была изъята литература о загробной жизни, проведении ритуалов.
Полиция доказала четыре эпизода, связанных с ритуальными действиями. Они классифицируются по 228 статье Уголовного закона как "Осквернение тел погибших и кладбищ". Обвиняемый в деле был один. В апреле 2016 года Пардаугавский суд Риги приговорил мужчину к 80 часам исправительных работ. Приговор обжалован не был.
Вот только задержанием, разъяснительными работами и уголовным делом эта история не закончилась. Случаи вандализма с раскопками могил спустя некоторое время возобновились. Новые случаи зафиксированы и в этом году, как минимум 10. Последний произошел на прошлой неделе на кладбище в Яунциемсе.
В Старообрядческой общине Латвии (а раскапывают, как рассказали в полиции, именно могилы старообрядцев) о преступлениях не знают, но вандализм осуждают.
По данным полиции, за последнее время происшествий, которые бы подпадали под статью 228 — осквернение могил и тел, на кладбище Лачупес не было зафиксировано. В отношении других мест захоронения в Риге "Личное дело" ответа так и не получило.
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