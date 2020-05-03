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Местные СМИ сообщают, что литовец погиб на индонезийском острове Бали. Лицо по имени Анатолий Вульф указывается как гражданин Литвы. Его разыскивали с 1 мая.
Balis
Balis
© Shutterstock

Анатолиюс Вульфас (43 года) из Литвы, который плыл с пляжа Саванган (Нуса-Дуа, пролив Бадунг, Бали) на байдарке, был найден мертвым, сообщает balifactualnews.com.

Ранее правоохранительные органы Бали сообщали, что А. Вульфас исчез в прошлую пятницу (1 мая) около 6 часов вечера (по местному времени). Подозрения возникли, когда на берегу была обнаружена байдарка без А. Вульфаса.

"Около 19.10 по местному времени нам позвонил господин Кинта, директор Villa Asmara Nusa Dua", - сказал полицейский.

Спасатели Basarnas Bali немедленно отправили команду на пляж Саванган, где нашли байдарку. Спасателям помогали полиция Нуса-Дуа, спасательная команда Balawista Badung и сотрудники Villa Asmara Nusa Dua.

В 23.38 (по местному времени) нашли тело мужчины и отвезли его в больницу.

Delfi связался с Министерством иностранных дел Литвы, но пока представители не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть смерть гражданина Литвы. Информация проверяется.

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