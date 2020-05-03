Анатолиюс Вульфас (43 года) из Литвы, который плыл с пляжа Саванган (Нуса-Дуа, пролив Бадунг, Бали) на байдарке, был найден мертвым, сообщает balifactualnews.com.
Ранее правоохранительные органы Бали сообщали, что А. Вульфас исчез в прошлую пятницу (1 мая) около 6 часов вечера (по местному времени). Подозрения возникли, когда на берегу была обнаружена байдарка без А. Вульфаса.
"Около 19.10 по местному времени нам позвонил господин Кинта, директор Villa Asmara Nusa Dua", - сказал полицейский.
Спасатели Basarnas Bali немедленно отправили команду на пляж Саванган, где нашли байдарку. Спасателям помогали полиция Нуса-Дуа, спасательная команда Balawista Badung и сотрудники Villa Asmara Nusa Dua.
В 23.38 (по местному времени) нашли тело мужчины и отвезли его в больницу.
Delfi связался с Министерством иностранных дел Литвы, но пока представители не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть смерть гражданина Литвы. Информация проверяется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пандемию можно было предвидеть, но мир это игнорировал: когда все должно вернуться на свои места (46)
Коронавирус, который понемногу начал упоминаться в СМИ...
В Литве подтверждены 4 новых случая коронавируса - минимум с середины марта (89)
За прошедшие сутки в Литве устаервлено 4 новых случая...
Водитель Girteka о "порядке" в компании: работы стало больше, а зарплаты снизили (69)
" Girteka уже перешагнула черту", – сказал водитель этой...
Для тех, кто планирует отдых в Литве: до середины сентября - жара
Пока границы были закрыты с целью контроля над...
Оставшаяся без денег мать: из-за действующих законов пострадали тысячи людей (38)
Женщина, которая одна воспитывает ребенка и находится в...