Смертельная авария в Тракай: пожилой мужчина сбил велосипедиста

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В субботу, около 14.05, на окраине Тракай, на ул. Гедимино, недалеко от бывшего Трасалиса, Opel Astra, управляемый мужчиной (1935 года рождения), сбил велосипедиста.