Смертельная авария в Тракай: пожилой мужчина сбил велосипедиста

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В субботу, около 14.05, на окраине Тракай, на ул. Гедимино, недалеко от бывшего Трасалиса, Opel Astra, управляемый мужчиной (1935 года рождения), сбил велосипедиста.
Велосипедист (1956 года рождения) скончался. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Водитель был трезвым.
Рядом с дорогой есть велосипедная дорожка, но велосипедист погиб на дороге. Вполне вероятно, что он хотел перейти дорогу.
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