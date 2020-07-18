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В субботу, около 14.05, на окраине Тракай, на ул. Гедимино, недалеко от бывшего Трасалиса, Opel Astra, управляемый мужчиной (1935 года рождения), сбил велосипедиста.
Смертельная авария в Тракай: пожилой мужчина сбил велосипедиста
© DELFI

Велосипедист (1956 года рождения) скончался. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Водитель был трезвым.

Рядом с дорогой есть велосипедная дорожка, но велосипедист погиб на дороге. Вполне вероятно, что он хотел перейти дорогу.

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