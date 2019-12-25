Смерть в канун Рождества: в Вильнюсе пожар забрал человеческую жизнь

Во вторник, в канун Рождества, пожарные получили действительно много работы: не только освобождали людей, застрявших в машинах, но и спасали людей, которые попали в ловушку пожара.
© DELFI / Erika Venckutė

Центр общей помощи сообщил, что в 14:58 сотрудники службы экстренной помощи получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Виршупё соду 3, горит одноэтажное жилище с мансардой.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, сразу же начали тушить огонь. Как только пожар был ликвидирован, спасатели увидели ужасное: тело человека, сильно обгоревшего в огне.

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Пожарный департамент сообщил DELFI, что в связи с этим несчастьем начато досудебное расследование.

Спасли мужчину

Кроме того, пожарным также пришлось отправиться на еще один пожар в Вильнюсе.

По предварительной информации, в 14:33 на улице Парко загорелась трехкомнатная квартира. Спасатели немедленно начали спасательную операцию.

Оказывается, что пожарные в пылающей квартире нашли мужчину, лежащего без сознания. Медики смогли откачать мужчину, он был срочно доставлен в больницу.

Пожарные сказали, что пламя квартиру не пожалело.

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