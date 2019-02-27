26 февраля, в 23.25 ч., патрульных вызвали в первый Вильнюсский комиссариат полиции, на ул. Жирмуну, ‒ там их ждали криминалисты.
У них возникло подозрение, что в автомобиле Ford Focus могут быть спрятаны наркотики. На помощь полиции пришла служебная собака Пума.
Вскоре собака нашла место, где были спрятаны наркотики - полиэтиленовые пакеты со светлым порошком, а над рулем указала место, где были спрятаны шприцы, наполненные жидкостью и полиэтиленовые пакеты со светлым порошком.
Всего обнаружили 54 пакета и 6 шприцев с наркотиками.
Начато расследование. Задержаны мужчина 1978 г.р. и женщина 1993 г.р.
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