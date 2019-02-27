В столице кинологи с собакой обнаружили спрятанные наркотики. Полиция сообщает, что задержаны двое подозреваемых – мужчина и женщина.
© Vilniaus aps. VPK

26 февраля, в 23.25 ч., патрульных вызвали в первый Вильнюсский комиссариат полиции, на ул. Жирмуну, ‒ там их ждали криминалисты.

У них возникло подозрение, что в автомобиле Ford Focus могут быть спрятаны наркотики. На помощь полиции пришла служебная собака Пума.

Вскоре собака нашла место, где были спрятаны наркотики - полиэтиленовые пакеты со светлым порошком, а над рулем указала место, где были спрятаны шприцы, наполненные жидкостью и полиэтиленовые пакеты со светлым порошком.

Статьи по теме:
Мужчина предложил наркотики полицейским в штатском  (6)
Водитель "набитого" кокаином и марихуаной BMW при задержании стал падать в обморок  (12)

Всего обнаружили 54 пакета и 6 шприцев с наркотиками.

Начато расследование. Задержаны мужчина 1978 г.р. и женщина 1993 г.р.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе на детской площадке мужчина напал на 12-летнюю девочку (6)

Среди бела дня в Вильнюсе было совершено нападение на...

В Висагинасе совершено убийство, задержаны трое подозреваемых (3)

26 февраля, в 19.11 ч., в полицию сообщили об убийстве в...

По-прежнему разыскивают пропавшего в пятницу военного (11)

Прошло уже почти четверо суток с момента загадочного...

Виновником трагического ДТП в Укмергском районе мог стать заснувший за рулем водитель (1)

25 февраля в Укмергском районе произошло трагическое...

Взрыв в Вильнюсе: мужчина открыл газовый баллон и зажег зажигалку (5)

Вильнюсская полиция информировала, что причиной взрыва...

TOP новостей

Министр: удалось остановить рост цен в Литве (8)

Министерство сельского хозяйства Литвы представило...

Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank (15)

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ...

Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов (1)

Правительство Литвы 27 февраля предложило установить...

Прогноз Карбаускиса: если победит Шимоните, ждут еще одни выборы (1)

"Молчание для кандидата намного хуже, чем высказывания",...

Правительство Литвы решило судиться во втором деле о тюрьме ЦРУ (1)

Правительство Литвы в среду приняло решение судиться...