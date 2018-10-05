Следовавшему из Санкт-Петербурга автобусу Lux Express угрожали взрывом

Вечером 4 октября, в расположенную в Санкт-Петербурге службу обслуживания клиентов компании Lux Express поступило сообщение о том, что в автобус, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Таллинн, заложена бомба. Информация была незамедлительно передана в полицию, на базу Lux Express и водителю.
Nauji "Lux Express" autobusai
© Kompanijos archyvas

Водитель начал эвакуацию пассажиров через пять минут после получения информации об угрозе, а через 50 минут на место прибыли первые представители российских правоохранительных органов.

Lux Express выслала на место замещающий автобус. Представители правоохранительных органов тщательно проверили автобус, и в 20.40 он направился в сторону Таллинна. Пассажиры прибыли на место на 2 часа и 15 минут позже запланированного, в 02.33.

По словам представителя Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, негодование пассажиров понятно.

"При разрешении данной ситуации работники Lux Express исходили из распоряжений представителей российских правоохранительных органов. Если бы мы самовольно оставили пассажиров в автобусе или самовольно перенаправили их в замещающий автобус, то это было бы недопустимым нарушением", — пояснил он.

По словам Лилье, они всячески сотрудничают с представителями российской власти. Полиция уже установила личность звонившего человека и задержала его.

"Приносим свои извинения за вызванные не зависящими от Lux Express причинами неудобства. Мы вернем пассажирам деньга за билеты", — заверил представитель фирмы.

rus.delfi.ee
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