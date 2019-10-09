Скандал в Каунасе: начальник отдела по расследованию экономических преступлений покрывал преступников

В ходе операции задержали 9 подозреваемых, провели несколько десятков обысков в Каунасском и Мариямпольском округах. Сейчас решается вопрос назначения самой жесткой меры пресечения – ареста. В числе задержанных - глава одной каунасской компании, которая охраняет конфискованное полицией имущество.
7-9 октября была проведена операция, в которой участвовали сотрудники Управления иммунитета Департамента полиции, Литовского бюро криминальной полиции, Генпрокуратуры, ГНИ, Департамента по охране окружающей среды. Расследование проводили больше года, расследовали такие преступления, как незаконное хранение акцизных товаров, приобретение или реализация имущества, полученного преступным путем, незаконная экономическая, финансовая и профессиональная деятельность, злоупотребление служебным положением, взяточничество.
В ходе обысков нашли и изъяли большое количество нелегальных товаров - алкоголя без бандеролей (больше 20 поддонов или 16 000 бутылок), краденных автомобильных деталей, других, возможно, краденных товаров. Во время обысков нашли и изъяли 50 000 евро, полученных, как предполагают, в результате преступной деятельности. Кроме того, было принято решение арестовать счета подозреваемых.
Глава полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас уже больше полугода находится в отпуске по уходу за ребенком, поэтому его функции выполняют заместители.
Задержание Каралукас - для многих сюрприз, поскольку этот сотрудник полиции до сих пор упоминался только в положительном контексте, как дотошный следователь, работающий в сфере экономических преступлений.
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