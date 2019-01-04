3 января было начато расследование в связи с полученными 27 декабря письмами. В полученных приставом письмах содержались угрозы в его адрес и в адрес его семьи.

Подозревают, что письма прислали заключенные Кибартайской колонии, дела которых ведет этот пристав.

Начато расследование.