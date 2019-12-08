7 декабря, около 4 часов, в Паланге, в находящемся клубе на улице Й. Басанавичяус, нетрезвый (0,89 промилле) полицейский (1988 г.р.) Шяуляйского полицейского комиссариата не при исполнении предположительно применял физическое насилие в отношении женщины (1991 г.р.) и мужчины (1987 г.р.).
Полицейский находится под стражей. Начато досудебное расследование.
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