27 октября, в 10.18 ч., из Республиканской шяуляйской больницы в Шяуляй, на ул. Ишрадею, в полицию сообщили, что в 8.48 ч. на карете скорой помощи из гостиницы в приемное отделение был доставлен гражданин Украины (1963 г.р.) Диагноз - кровоизлияние в мозг. Мужчина впал в кому, он находится в реанимации.
Обстоятельства происшествия неясны.
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