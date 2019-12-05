27 октября, в 10.18 ч., из Республиканской шяуляйской больницы в Шяуляй, на ул. Ишрадею, в полицию сообщили, что в 8.48 ч. на карете скорой помощи из гостиницы в приемное отделение был доставлен гражданин Украины (1963 г.р.) Диагноз - кровоизлияние в мозг. Мужчина впал в кому, он находится в реанимации.

Обстоятельства происшествия неясны.