Шяуляйская полиция остановила модифицированный "полицейский" автомобиль

Полиция Шяуляйского округа поделилась видео, на котором запечатлен модифицированный BMW, напоминающий американский полицейский автомобиль. Полиция остановила его не за внешний вид, а за то, что водитель BMW ехал, включив мигалки.

Водитель BMW извинялся и уверял, что мигалки включились случайно. Якобы все оборудование на авто установлено, чтобы можно было участвовать в мероприятиях необычных авто и управляется при помощи телефона. По словам водителя, телефон случайно включил мигалки.

"Я на самом деле не включал намеренно, все установлено для мероприятий. Могу показать, как все действует, могу здесь при вас все снять", – сказал молодой человек и показал, что мигающие огни могут быть разных цветов.

Правда, строгое взыскание за использование такого оборудования не грозит. Согласно ПДД, за вождение транспортного средства с мигалками грозит штраф в размере 30-50 евро.