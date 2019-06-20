Обвинения предъявлены двум лицам, одно из них до задержания работало на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другое - уже вышло в запас.
Дело рассматривалось на закрытых судебных заседаниях. Оба осужденных признали свою вину.
Прокурор предлагал наказать их шестью годами лишения свободы.
Суд констатировал, что К.Р. 1966 года рождения и Й. М. 1961 года рождения за денежное вознаграждение собирали и передавали российской разведке интересующую ее информацию и иным образом сотрудничали с представителями разведывательных органов этой страны.
"Суд констатировал, что упомянутые лица совершили преступление в группе сообщников, распределили роли: К.Р. непосредственно собирал информацию, а Й. М. был посредником. Группа действовала около пяти лет", – сказал BNS В. Йончас.
Дело рассматривалось на закрытых судебных заседаниях. Оба осужденных признали свою вину.
Прокурор предлагал наказать их шестью годами лишения свободы.
Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.
Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.
"Осуществляя поручения зарубежной разведывательной организации, осужденные постоянно предоставляли отчеты в письменной форме. В целом было выявлено более 35 случаев передачи информации, указанного характера", – цитируются в прокурорском заявлении слова прокурора Департамента расследований оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры Редаса Савицкаса.
Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.
Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.
Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже.
Этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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