Сестра убитого просит очевидцев о помощи

Полиция разыскивает подозреваемого.
Сестра убитого дизайнер, основательница бренда Top To Bottom Габриэле Гинейкайте в социальных сетях обратилась за помощью: "Сегодня ночью был убит мой брат. Прошу у вас помощи в поисках подозреваемого! В 22.56 ч. около магазина Aibė в Ромайняй на стоянке разгорелся конфликт, во время которого был убит мой брат. Подозреваемый сел в автомобиль (темный, по словам очевидцев, скорее всего VW Golf 5 класса).
Видеокамеры номер автомобиля не зафиксировали, поэтому я прошу о помощи! Если вы были рядомили в то время проезжали через Ромайняй и видели такой автомобиль, помочь может любая информация! Никто не воскресит любимого нами человека. Ничто не уменьшит боль, но за это должны ответить".
Портал Lrytas.lt, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что в Каунасе ищут подозреваемого и проводят спецоперацию, во время которой останавливают и проверяют автомобили.
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