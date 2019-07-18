Сестра убитого просит очевидцев о помощи

17 июля, около 23 ч., в Каунасе, на ул. Ромайню, мужчина нанес ножевое ранение молодому человеку (1990 г.р.), пострадавший скончался на месте.
Peilis
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция разыскивает подозреваемого.

Сестра убитого дизайнер, основательница бренда Top To Bottom Габриэле Гинейкайте в социальных сетях обратилась за помощью: "Сегодня ночью был убит мой брат. Прошу у вас помощи в поисках подозреваемого! В 22.56 ч. около магазина Aibė в Ромайняй на стоянке разгорелся конфликт, во время которого был убит мой брат. Подозреваемый сел в автомобиль (темный, по словам очевидцев, скорее всего VW Golf 5 класса).

Видеокамеры номер автомобиля не зафиксировали, поэтому я прошу о помощи! Если вы были рядомили в то время проезжали через Ромайняй и видели такой автомобиль, помочь может любая информация! Никто не воскресит любимого нами человека. Ничто не уменьшит боль, но за это должны ответить".

Портал Lrytas.lt, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что в Каунасе ищут подозреваемого и проводят спецоперацию, во время которой останавливают и проверяют автомобили.

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