aA
По Единому номеру помощи сообщили о страшном ДТП в Вильнюсе. По предварительным данным, столкнулись 5 автомобилей, зажаты 3 человека.
Серьезное ДТП в Вильнюсе: столкнулись 5 автомобилей, погиб один человек
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщение о несчастье поступило в 10.29 ч.

По предварительным данным, на перекрестке Неменчинского шоссе и аллеи Саулетякё столкнулись 5 автомобилей. Сообщалось о пострадавших.

Полиция информировала, что в разных транспортных средствах зажаты три человека. По данным полиции, двое из них без сознания (женщина и мужчина). Жизнь одного из пострадавших спасти не удалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Обустроенный на европейские деньги парк стал частной собственностью (55)

Обустроенный в Мигунай на европейские деньги парк с...

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Евгений Заичкин

"После опровержения моей смерти звонили родственники и плакали": рассказ участника протестов в Минске (85)

В ночь с 9 на 10 августа интернет облетели множество...

Глава Минздрава о новом рекорде: мы стараемся контролировать отдельные города (6)

В Литве за последние сутки диагностировали больше ста...

Вакцину от коронавируса производят и в Литве, но о ее закупках не говорят (11)

Вакцину от коронавируса производят и в Литве, ее для...

Глава МИД Литвы: ЕС должен оказать помощь жертвам репрессий в Беларуси (43)

Введение санкций в отношении определенных...

|Maža didelių žinių kaina