Серьезное ДТП в Вильнюсе: столкнулись 5 автомобилей, погиб один человек

Сообщение о несчастье поступило в 10.29 ч.

По предварительным данным, на перекрестке Неменчинского шоссе и аллеи Саулетякё столкнулись 5 автомобилей. Сообщалось о пострадавших.

Полиция информировала, что в разных транспортных средствах зажаты три человека. По данным полиции, двое из них без сознания (женщина и мужчина). Жизнь одного из пострадавших спасти не удалось.