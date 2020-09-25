aA
В пятницу в Вильнюсе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди.
Сообщение о ДТП поступило в 13.44 ч.
По предварительным данным, на ул. Гальвес, в сторону Траку Воке, столкнулись два автомобиля.
По данным полиции, в автомобилях были зажаты два человека, один был без сознания, но потом пришел в себя.
Обоих водителей врачи скорой увезли в больницу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вторая волна: министр назвал симптомы коронавируса, на которые надо обратить внимание в первую очередь (14)
Новые случаи заболевания коронавирусом в стране бьют...
"Delfi Главное": вторая волна "короны" и "коронация" Лукашенко, обед из отходов и бесплатные прививки "Без маски" - все, что вы хотели знать о выборах в Литве (1)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
В Европе растет показатель заболевания коронавирусом: изолироваться не надо возвращающимся из 4 стран (1)
В Литве количество больных коронавирусом значительно...
Страны Балтии расширили санкции в отношении режима Лукашенко (23)
Латвия , Литва и Эстония расширили санкции в отношении...
Тесты премьера и президента на коронавирус – отрицательные (22)
Тесты на коронавирус президента Литвы Гитанаса...