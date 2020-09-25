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В пятницу в Вильнюсе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

Сообщение о ДТП поступило в 13.44 ч.

По предварительным данным, на ул. Гальвес, в сторону Траку Воке, столкнулись два автомобиля.

По данным полиции, в автомобилях были зажаты два человека, один был без сознания, но потом пришел в себя.

Обоих водителей врачи скорой увезли в больницу.

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