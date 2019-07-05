Серьезное ДТП в Таурагском районе: помощь врачей потребовалась трем пострадавшим

В четверг вечером в Таурагском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Сообщалось о пострадавших.
© DELFI / Karolina Pansevič

Около 22.28 ч. по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Таурагском районе, в старостве Скаудвиле, на дороге E 85, у деревни Киркляй в ДТП пострадали люди.

Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в автомобиле были зажаты люди.

Сообщается, что в ДТП пострадали три человека.

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