Сообщение о ДТП поступило в 21.17 ч. по номеру 112. Пожарные-спасатели сказали DELFI, что сообщалось о зажатом в автомобиле человеке, он был без сознания, однако вскоре скончался.
Выяснилось, что на дороге Каунас-Клайпеда, в деревне Паупис (Шилальский район) автомобиль VW Passat, которым управлял молодой человек (1993 г.р.) сбил выбежавшего на дорогу лося, после этого в VW Passat врезался ехавший сзади автомобиль Audi. В ДТП погиб водитель VW Passat (лось также не выжил).
Серьезное ДТП в Шилальском районе: погиб молодой водитель
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