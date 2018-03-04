Как сообщает Reidas TV, в Кретинге, на ул.Бирутес, автомобиль Audi врезался в столб. Молодой водитель лишь недавно получил водительское удостоверение, в ходе аварии он пострадал не очень сильно.

От машины осталась лишь груда металла, но оказавшийся рядом с местом ДТП свидетель позировал с улыбкой и показывал пальцами знак победы.

Медики не решились оставить водителя одного дома без присмотра. В связи с сотрясением мозга он был доставлен в больницу.