Как сообщает Reidas TV, в Кретинге, на ул.Бирутес, автомобиль Audi врезался в столб. Молодой водитель лишь недавно получил водительское удостоверение, в ходе аварии он пострадал не очень сильно.
От машины осталась лишь груда металла, но оказавшийся рядом с местом ДТП свидетель позировал с улыбкой и показывал пальцами знак победы.
Медики не решились оставить водителя одного дома без присмотра. В связи с сотрясением мозга он был доставлен в больницу.
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