Серьезное ДТП в Каунасе: погиб водитель грузовика

Сообщение о трагическом ДТП поступило в 15.13 ч.

Полиция информировала DELFI, что в Каунасе, на ул. Ужнямунес, столкнулись три транспортных средства: грузовик Mercedes-Benz (водитель 1964 г.р.), грузовик MAN (водитель 1965 г.р.) и Audi, которым управляла женщина (1968 г.р.).

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 15.25 ч. пожарные-спасатели извлекли из грузовика пострадавшего водителя.

Пострадавший не выжил, врачи констатировали его смерть.

Жители сообщают в фейсбуке, что движение закрыто к дороге А5 из Каунаса, образовались заторы.

Полиция рекомендует выбирать другую дорогу.

Ведется расследование.