Серьезное ДТП на дороге А1: есть пострадавшие, перекрыто движение

Единый центр помощи информировал о том, что в Каунасе, на шоссе Атейтес, 50, на магистрали A1 столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие.
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Сообщение поступило в среду, в 9.39 ч. по Единому номеру помощи 112.

Каунасская полиция информировала, что у поворота с шоссе Атейтес на магистраль A1, в направлении Вильнюса, столкнулись три автомобиля: Smart, которым управляла женщина, Audi A6, которым управлял мужчина (1985 г.р.) и грузовик MAN, которым управлял мужчина (1953 г.р.).

Smart съехал с дороги, по предварительным данным, его водитель лишилась сознания.

Полиция информирует, что на этом участке дорога в сторону Вильнюса временно полностью перекрыта.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели из Каунаса.

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