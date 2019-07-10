Серьезное ДТП на дороге А1: есть пострадавшие, перекрыто движение

Сообщение поступило в среду, в 9.39 ч. по Единому номеру помощи 112.
Каунасская полиция информировала, что у поворота с шоссе Атейтес на магистраль A1, в направлении Вильнюса, столкнулись три автомобиля: Smart, которым управляла женщина, Audi A6, которым управлял мужчина (1985 г.р.) и грузовик MAN, которым управлял мужчина (1953 г.р.).
Smart съехал с дороги, по предварительным данным, его водитель лишилась сознания.
Полиция информирует, что на этом участке дорога в сторону Вильнюса временно полностью перекрыта.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели из Каунаса.
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