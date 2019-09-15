Серьезное ДТП на автостраде под Каунасом

15 сентября, в 17.58 ч., по Единому номеру помощи поступило сообщение о ДТП на автостраде Клайпеда-Вильнюс, под Каунасом, на шоссе Исландиёс. Сообщалось, что в одном из автомобилей был зажат человек.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели полиция и скорая помощь.
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