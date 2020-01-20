15 января вечером в деревне Пакруоис полицейские встретили мужчину, который нес бутылку в кармане пиджака. На вопрос, что в бутылке, он ответил - домашнее пиво. Он сказал, что 1,5 л пива купил у живущей неподалеку 77-летней женщины.
© Šiaulių aps. VPK

Полиция решила проверить информацию. Хозяйка уверяла, что пивом не торгует. Только после того, как ей сказали, что только что мужчина вынес с ее двора 1,5 л она заявила, что дала ему пиво бесплатно, а почему он оставил два евро - не знает. Она уверяла, что дома есть только 1,5 л пива - на день рождения мужа.

Женщину попросили открыть уличную кухню. Там полицейские нашли целый склад бочек с домашним пивом. В общей сложности около 570 л.

Женщина сказала, что пиво приготовил ее 44-летний сын, который готовит его на семейные праздники, пиво использует для собственных нужд. На этот раз, пиво намеревались пить на день рождения мужа женщины. Видно, праздник должен был быть грандиозный - заготовили 570 л пива.

Составлен протокол об административном правонарушении. Грозит штраф в размере 150-300 евро, пиво конфискуют.

На следующий день в Пакруоисе полиция нашла в доме 51-летней женщины на ул. Л.Гирос 110 л домашнего пива. Начато расследование.

Семья из Пакруоиса очень любит пиво - для своих нужд приготовила 570 л

15 января вечером в деревне Пакруоис полицейские...

Врачам не удалось спасти жизнь водителя

19 января, в 15.50 ч., поступило сообщение о том, что в...

В Каунасе полиция остановила за рулем нетрезвого специалиста Полицейской академии (1)

19 января, в 9.45 ч., в Каунасе, на Ванджёгалском шоссе...

В Укмергской больнице скончался малолетний ребенок

Департамент полиции Литвы сообщил, что в Укмергской...

Страшная находка в Каунасском районе: обнаружили тела супругов (8)

Департамент полиции информирует, что в Каунасском...

TOP новостей

Сквернялис: президента не обвиняю, но это напоминает дискриминацию по национальному признаку (13)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис усматривает...

Если у вас дома нет этого прибора - вы рискуете своей жизнью (19)

Пожары в домах все еще остаются серьезной проблемой в...

Жители Вильнюса обнаружили в сточных водах измельченный пластик

19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...

В Литве узаконена альтернативная медицина

На минувшей неделе Сейм Литвы узаконил альтернативную...

На смену сухой погоде в Литву придут ветер и дожди

В понедельник днем по-прежнему будет без осадков. На...