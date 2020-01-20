Полиция решила проверить информацию. Хозяйка уверяла, что пивом не торгует. Только после того, как ей сказали, что только что мужчина вынес с ее двора 1,5 л она заявила, что дала ему пиво бесплатно, а почему он оставил два евро - не знает. Она уверяла, что дома есть только 1,5 л пива - на день рождения мужа.
Женщину попросили открыть уличную кухню. Там полицейские нашли целый склад бочек с домашним пивом. В общей сложности около 570 л.
Женщина сказала, что пиво приготовил ее 44-летний сын, который готовит его на семейные праздники, пиво использует для собственных нужд. На этот раз, пиво намеревались пить на день рождения мужа женщины. Видно, праздник должен был быть грандиозный - заготовили 570 л пива.
Составлен протокол об административном правонарушении. Грозит штраф в размере 150-300 евро, пиво конфискуют.
На следующий день в Пакруоисе полиция нашла в доме 51-летней женщины на ул. Л.Гирос 110 л домашнего пива. Начато расследование.
Семья из Пакруоиса очень любит пиво - для своих нужд приготовила 570 л
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