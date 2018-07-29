По данным Департамента полиции, семейная драма произошла 29 июля в 1.30 ч. в Алитусе, в квартире на ул. Ликишкелю, разгорелся конфликт между пьяными супругами. Мужчина (1973 г.р.) стал избивать супругу (1967 г.р.), душил ее, заломал ей руку.

Все это происходило на глазах у их дочери (2006 г.р.). Девочка пыталась оттащить отца от матери, но это ей было не под силу. Тогда девочка ударила отца ножом в спину.

После этого мужчина отпустил супругу. Женщина с дочерью закрылись в комнате. Мужчина был настолько взбешен, что выбил стекло в двери и пытался открыть дверь. Осколками стекла он порезал руку.

Нетрезвого мужчину с колотой раной в спине и резаными на руке госпитализировали. В его организме было 1,35 промилле. Женщина тоже была нетрезвой (1,14 промилле).

После осмотра врачей ее выпустили домой. Девочку передали под опеку родственников.