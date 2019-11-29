По словам очевидцев, семь полицейских автомобилей на проспекте Саванорю и ул. Гележинё Вилко преследовали автомобиль BMW.
Беглецов настигли на ул. Жемайтес. Экипаж BMW подозревают в краже топлива с заправки.
Полиция информировала DELFI, что экипаж BMW уехал с заправки, не заплатив за большое количество топлива. Это заметил работник АЗС, который сел в машину и поехал за беглецами, а также позвонил в полицию.
Беглецов преследовали на ул. Вяркю, Жирмуну, Гележинё Вилко,проспекте Саванорю и наконец остановили на ул. Жемайтес.
Полиция информировала, что в автомобиле также обнаружили наркотики и краденные номера других автомобилей.
По предварительным данным, задержаны трое подозреваемых.
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