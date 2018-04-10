DELFI напоминает, что ДТП произошло 8 апреля, после обеда. Мотоциклист выехал на тротуар, чтобы объехать автомобили, и сбил трех человек – мужчину, женщину и их дочь.

Очевидцы сказали, что мотоциклист, вероятно, был пьян. Позже такие предположения подтвердились, в организме мотоциклиста было 3,16 промилле.

Мотоциклист и все трое велосипедистов были доставлены в больницу.

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9 апреля представитель Каунасской клиники подтвердила DELFI, что мужчине, девочке и мотоциклисту назначено амбулаторное лечение, а мать девочки была госпитализирована, однако 10 апреля ее намеревались выписать домой.

Выяснилось, что у мотоциклиста не было никаких прав, мотоцикл не был застрахован, у него не было действующего техосмотра, но это лишь несколько нарушений. Мужчина был лишен прав на вождение в 2013 г. за то, что управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Он был арестован на 20 суток. Но не выучил урок. В 2017 г. он был судим за хранение наркотиков для личного употребления. Он откупился денежным штрафом. Две недели назад, 27 марта, его остановили за рулем Volkswagen Golf на перекрестке ул. Партизану и Кревес. Мужчина был пьян.

"Чем дальше, тем больше опасности он представляет, а его преступления становятся все более угрожающими. Думаю, он достаточно опасен, поэтому оправдано обращение с просьбой взять его под арест", - сказал прокурор Миндаугас Шукис.