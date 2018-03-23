По данным шяуляйской полиции, несчастье произошло, когда сотрудница полиции (1990 г.р.) работала на месте столкновения двух BMW (техническое ДТП) - измеряла расстояние. Ее сбил автомобиль Opel Zafira (автомобиль подъехал сзади), которым управлял 64-летний мужчина. Сотрудница полиции потеряла сознание. В больнице она пришла в себя.
Врачи диагностировали растяжение шейных связок и ушибы всего тела. Ей назначено амбулаторное лечение.
Водитель Opel был трезв.
Водитель Opel был трезвым. На месте ДТП экипажи полиции стояли со включенными мигалками, видимость была отличной. Предполагают, что водитель засмотрелся на место ДТП и не заметил стража порядка.
Сбивший сотрудницу полиции водитель Opel даже не пытался тормозить
Полиция распространила видео, на котором зафиксировано...
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