8 октября утром в полицию сообщили, что в Вильнюсе, на Старой дороге, ведущей в Пилайте, у перекрестка с ул. Пилякальнё, лежит сбитый автомобилем кенгуру.
© DELFI / Josvydas Elinskas

Водитель, сбивший кенгуру, уехал, однако рядом остановились другие водители и вызвали полицию. Сначала раненое животное еще шевелилось, однако вскоре уже не подавало признаков жизни.

На место происшествия выехала полиция и инспекторы по охране дикой природы.

О кенгуру, который появился в Пилайте, сообщалось накануне. Животное сбежала со съемочной площадки, где снимался детский фильм Vilniaus zoo.

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