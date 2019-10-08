Водитель, сбивший кенгуру, уехал, однако рядом остановились другие водители и вызвали полицию. Сначала раненое животное еще шевелилось, однако вскоре уже не подавало признаков жизни.

На место происшествия выехала полиция и инспекторы по охране дикой природы.

О кенгуру, который появился в Пилайте, сообщалось накануне. Животное сбежала со съемочной площадки, где снимался детский фильм Vilniaus zoo.