Полиция сообщает, что 10 января около 14.00 ч., в Мажейкском районе, в деревне Дапшяй, автомобиль врезался в ограждения на железнодорожном переезде, а затем уехал с места происшествия.

Около 16.20 ч. нашли водителя (1978 г.р.), которого подозревают в совершении этого ДТП за рулем VW Golf. Мужчина был пьян - 1,90 промилле.