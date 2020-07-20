Самую оживленную улицу литовской столицы в понедельник утром сковали заторы

Участники ДТП полицию не вызывали. Одни участники движения сообщили, что причина затора - сломавшийся недалеко от Лаздинайской больницы трактор, а другие сообщали, что около парка Вингис столкнулись три автомобиля.
Обычно летом заторов в Вильнюсе не бывает, поэтому сегодняшние заторы на ул. Гележинё Вилко - это скорее исключение. Согласно имеющимся данным, проблемы на этой артерии наблюдались не менее двух часов.
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