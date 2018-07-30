Транспортник АН-26 над Балтийским морем летел из Калининградской области на материковую часть России.
Самолёт летел с выключенным транспондером, поддерживал радиосвязь с наземным центром управления полётами, но не имел полётного плана.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии несёт дежурство из Литвы и Эстонии.
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