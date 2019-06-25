С возобновлением рейсов из Афин в Вильнюсе задержаны 5 нелегалов из Азии

Как сообщил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, в 2018 году были выявлены 49 нелегальных мигрантов, которые прибыли из Афин в Вильнюс. Среди них были 19 граждан Ирана, 13 граждан Турции, семь - Сирии, четыре - Бангладеш, по два гражданина Афганистана, Сомали и Ирака.

С конца марта этого года были выявлены пять незаконных мигрантов. Среди них два гражданина Ирака, по одному гражданину Бангладеш, Ирана, Афганистана, они воспользовались фальшивыми документами.

По сообщению СОГГЛ, на эту статистику повлияло то, что с октября 2018 года по март 2019 года рейсы Афины-Вильнюс не осуществлялись.

По данным пограничников, эти лица в большинстве случаев намеревались отправиться маршрутными автобусами из Вильнюса через Польшу в Германию и другие страны Западной Европы.