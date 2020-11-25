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В больницу с полигона, где проходили учения, доставлен военный с огнестрельным ранением в области руки, сообщает полиция.
С полигона в Швенченском районе в больницу доставлен военный с огнестрельным ранением
© Kalvotoji Žemaitija

24 ноября, в 13.30 ч., в больницу с полигона в Швенченском районе был доставлен литовский военный (1984 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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