С полигона в Швенченском районе в больницу доставлен военный с огнестрельным ранением

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В больницу с полигона, где проходили учения, доставлен военный с огнестрельным ранением в области руки, сообщает полиция.
24 ноября, в 13.30 ч., в больницу с полигона в Швенченском районе был доставлен литовский военный (1984 г.р.).
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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