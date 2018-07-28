Отдыхающие рассказали об этом инциденте порталу Kas vyksta Kaune. По их словам, на пирсе без нижнего белья стоял мужчина лет 50 и мастурбировал.
Отдыхающие пытались договориться с ним по-хорошему, но он ни на увещевания, ни на угрозы вызвать полицию не реагировал.
Возможно, мужчина был пьян, он плохо ориентировался в пространстве.
"А если бы я была с детьми?", – вопрошала одна из женщин, чтобы пристыдить мужчину, но все был напрасно.
После долгих призывов покинуть пирс мужчина наконец оделся и, сев на велосипед, уехал в сторону ул. Й.Басанавочюса.
Пока неясно, начнет ли полиция расследование и накажет ли нарушителя общественного порядка.
Внимание: видео, которое найдете здесь, несовершеннолетним смотреть строго воспрещается.
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