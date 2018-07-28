В Паланге в июле много отдыхающих со всей Литвы. Люди едут сюда, чтобы отдохнуть. Им нужен покой. Отдыхающие из Каунаса заметили, что отдых может испортить даже один неприятный инцидент. Отдыхающие были неприятно удивлены, увидев на палангском пирсе мастурбирующего мужчину.
© Stop kadras

Отдыхающие рассказали об этом инциденте порталу Kas vyksta Kaune. По их словам, на пирсе без нижнего белья стоял мужчина лет 50 и мастурбировал.

Отдыхающие пытались договориться с ним по-хорошему, но он ни на увещевания, ни на угрозы вызвать полицию не реагировал.

Возможно, мужчина был пьян, он плохо ориентировался в пространстве.

"А если бы я была с детьми?", – вопрошала одна из женщин, чтобы пристыдить мужчину, но все был напрасно.

После долгих призывов покинуть пирс мужчина наконец оделся и, сев на велосипед, уехал в сторону ул. Й.Басанавочюса.

Пока неясно, начнет ли полиция расследование и накажет ли нарушителя общественного порядка.

Внимание: видео, которое найдете здесь, несовершеннолетним смотреть строго воспрещается.

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