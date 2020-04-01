С места ДТП сбежал водитель, подозревают известного предпринимателя

Когда на место происшествия приехала полиция, водителя внедорожника в машине не было – он скрылся.

Судя по следам на дороге, Mercedes GL 350 съехал с дороги, врезался в дерево, потом перевернулся, выехал на асфальт, и перекрыл дорогу.

Нет сомнений в том, что водитель пострадал: в салоне капли крови, в крови ручка дверцы.

Автомобиль принадлежит компании Vordana. Эта компания владеет комплексом Belmontas. Эта компания занимается не только ресторанным бизнесом, но и строит роскошное жилье в центре столицы. Она принадлежит известному предпринимателю Анупрасу Мишейкису. В машине находятся и принадлежащие ему финансовые документы.

После ДТП телефон Мишейкиса был выключен. Предпринимателя ищет полиция.

Похожее ДТП Мишейкис совершил на ул. Бельмонто и в 2011 г. Тогда владелец роскошного Land Rover Range Rover пропал после целой вереницы ДТП: он врезался в грузовик, зацепил Volvo депутата Юлюса Даутартаса, снес два знака и врезался в бетонный столб.

Мишейкис тогда скрылся с места ДТП, полиции найти его не удалось. Предприниматель пришел в полицию сам после обращения полиции к обществу. Тогда предприниматель получил 20 суток ареста за побег с места ДТП.

Прав он на тот момент уже был лишен за то, что отказался провериться на трезвость, когда его остановила полиция.