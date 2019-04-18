17 апреля, в 23.47 ч., поступило сообщение о том, что требованию полиции остановиться не подчинился водитель Audi A4. Во время преследования беглеца на дороге Калвария-Гражишкяй-Виштитис, водитель Audi A4 не справился с управлением, зацепил придорожное ограждение и съехал в кювет.
© Marijampolės apsk.VPK

На месте происшествия обнаружили автомобиль Audi A4, которым вероятно управлял нетрезвый житель Калварии (1995 г.р.), у которого нет прав. В организме молодого человека было 2,32 промилле. Его осмотрели в Мариямпольской больнице. Установили травму головы и ушибы лица, царапины на теле. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

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