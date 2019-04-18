На месте происшествия обнаружили автомобиль Audi A4, которым вероятно управлял нетрезвый житель Калварии (1995 г.р.), у которого нет прав. В организме молодого человека было 2,32 промилле. Его осмотрели в Мариямпольской больнице. Установили травму головы и ушибы лица, царапины на теле. Мужчине назначено амбулаторное лечение.
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