С дороги съехал бежавший от полиции пьяный водитель

17 апреля, в 23.47 ч., поступило сообщение о том, что требованию полиции остановиться не подчинился водитель Audi A4. Во время преследования беглеца на дороге Калвария-Гражишкяй-Виштитис, водитель Audi A4 не справился с управлением, зацепил придорожное ограждение и съехал в кювет.